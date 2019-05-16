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Çorlu'da engelli gençler "askerlik sevinci" yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 18:26 | Son Güncelleme

5. Kolordu Komutanlığına bağlı 105. Topçu Alayı'nda 28 engelli, bir günlüğüne temsili askerlik yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde 28 engelli genç, "Engelliler Haftası" dolayısıyla temsili olarak "askerlik" yaparak terhis belgesi almanın heyecanını yaşadı.

5. Kolordu Komutanlığına bağlı 105. Topçu Alayı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra 28 engelli genç, yanlarındaki rütbeli askerler eşliğinde tören alanına geldi ve yemin etti.

Engelli gençler, yemin töreni sonrasında terhis belgelerini Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz ve Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı'dan aldı.

Askeri birliklerin ardından engelli askerlerin geçiş seremonisi ile sona eren törende, engelliler aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Çorlu engelli temsili askerlik

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