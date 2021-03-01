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Çorlu’da genel asayiş çalışmaları: 11 gözaltı

01.03.2021 10:06 | Son Güncelleme:
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Çorlu’da genel asayiş çalışmaları: 11 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde polis ekiplerince yapılan genel asayiş çalışmalarında, 11 kişi yakalandı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde polis ekiplerince yapılan genel asayiş çalışmalarında, 11 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Hıdırağa (Kore) Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan 1 şahsın üzerinde yapılan aramada, fişeklenmiş halde 25 fişek uyuşturucu maddelerden bonzai ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak yakalanan R.Ö. isimli şahsa “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçundan işlem yapıldı.
10 kişi daha yakalandı
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan genel asayiş çalışmalarında, başta uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçları olmak üzere haklarında UYAP yakalama emri bulunan 8 şahıs yakalandı. Uygulamalarda, 2 şahıs üzerinde de ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli şahısla ilgili soruşturma işlemleri başlatıldı.

Çorlu’da genel asayiş çalışmaları: 11 gözaltı

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