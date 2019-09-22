Çorlu’da geri dönüşüm deposunda yangın

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde geri dönüşüm için toplanan hurda malzemelerin depolandığı eski bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki Çorlu Tren İstasyonu yakınındaki boşaltılmış eski bir fabrika binasında yangın çıktı. Geri dönüşüm deposu olarak kullanılan binanın bahçesindeki hurda malzemelerden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri üç ayrı itfaiye aracı ile yangına müdahale ederek söndürdü. Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, bir süre de soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



