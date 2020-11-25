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  4. Çorlu’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Çorlu’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı

25.11.2020 01:00 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında yaşanan ve adeta bir çatılmaya dönüşen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre olay Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi Susam Sokak üzerinde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında yaşanan ve adeta bir çatılmaya dönüşen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi Susam Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre sokaktan otomobille geçen Gökmen Bektaş ve İlker Korkmaz daha önceden aralarında husumet bulunan Hasan K., Şahin K. ve Tolga D. İle karşılaştı.
İki grup arasında yaşanan ve bir anda silahların çekilerek ateşlendiği kavgada Gökmen Bektaş, İlker Korkmaz ve Tolga D. yaralandı.
Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaralılar çevrede bulunan mahalle sakinler tarafından özel araçlarla ilçedeki hastanelere götürüldüler.
Yaralılardan Gökmen Bektaş ile İlker Korkmaz yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybederken ağır yaralanan Tolga Dikmen ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayın ardından kayıplara karışan Hasan K. ve Şahin K. adlı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayın meydana geldiği mahallede geniş güvenlik önemi alan polis ekipleri silahlı çatışmanın ve cinayetlerin izlerini taşıyan araçlarda da inceleme yaptı.
Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme ve soruşturma sürdürülüyor.

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