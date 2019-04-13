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Çorlu'da iki kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 16:34 | Son Güncelleme

Çorlu'da iki kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Şeyhsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı Güzel Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Dilek Balta'dan (49) bir süredir haber alamayan yakınları, evine gitti.

Dairenin ziline basan yakınları yanıt alamayınca kapıyı açarak içeriye girdi.

Evde silahla vurulmuş halde iki ceset gören Balta'nın yakınları, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Dilek Balta (49) ve Çetin Engin'in (52) başlarından silahla vurulma nedeniyle hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Nöbetçi Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin olayın meydana geldiği dairede yaptığı incelemelerin ardından, Balta ve Engin'in cesetleri Çorlu Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek inceleme yaptı ve ekiplerden bilgi aldı.

Polis ekipleri ayrıca evde yaptıkları aramalarda bir adet 9 milimetre çapında tabanca buldu.

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Çorlu ölü tabanca Tekirdağ

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