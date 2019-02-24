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Çorlu'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 19:03 | Son Güncelleme

Çorlu'da kar yağışı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Akşam saatlerinden itibaren soğuk havanın da etkisiyle Çorlu'da, hava sıcaklığı eksi 3'e düştü.

Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezindeki trafik akışında aksamalar yaşanırken, polis ekipleri muhtemel kazalara karşı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yağış nedeniyle kara yolları ve belediye ekipleri de bazı bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının eksi 3 derece olduğu kentte kar yağışının gece yarısına kadar devam edeceğini belirtti.

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Çorlu hayatı olumsuz etkiliyor kar yağışı

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