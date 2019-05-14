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Çorlu'da kaybolan Başak'ı arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 11:53 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 14 gündür haber alınamayan işitme ve konuşma engelli Başak Saral'ı arama çalışmaları devam ediyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 14 gündür haber alınamayan işitme ve konuşma engelli Başak Saral'ı arama çalışmaları sürüyor.

Önerler Mahallesi'ndeki evinden 14 gün önce ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Başak Saral'ı (16) arama çalışmaları, Çerkezköy ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki arazide yürütülüyor.

Çalışmalarda çok sayıda jandarma personelinin yanı sıra AFAD ve AKUT ekipleri de yer alıyor.

Bu arada Başak Saral'ın cep telefonundan en son sinyal alınan Silivri'de de arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Sosyal medya gruplarından yapılan paylaşımların yanı sıra kentteki reklam panolarına da Başak Saral'ın fotoğrafı ile bulunması halinde irtibata geçilebilecek numaraların yer aldığı ilanlar asıldı.

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Başak Saral Çorlu Kayıp Tekirdağ

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