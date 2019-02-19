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Çorlu'da 'küfür' kavgası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 13:02 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu  ilçesinde A.Ü.

Çorlu'da 'küfür' kavgası: 1 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde A.Ü. (16) iddiaya göre, kendisine küfür eden aynı yaştaki İ.A.'yı kavga sırasında göğsünden ve bacağından bıçaklayarak yaraladı.
Olay, bu sabah saatlerinde Havuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ü., kendisine telefonda küfür eden İ.A. ile sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle A.Ü.,cebinden çıkardığı bıçakla İ.A.'yı göğsünden ve bacağından yaralayarak kaçtı. Mahalle sakinlerinin çağırdığı ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.A., tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan A.Ü. ise Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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