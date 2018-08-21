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Çorlu'da kurbanlıklar çocukların gözü önünde kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 12:35 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kurbanlıklar çocukların gözleri önünde kesildi.

Çorlu'da kurbanlıklar çocukların gözü önünde kesildi

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kurbanlıklar çocukların gözleri önünde kesildi. Çocuklar bu anları cep telefonları ile görüntüledi.
Çorlu'da kurban kesimilerinin yapıldığı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait mezbahada yoğunluk yaşandı. Çorlu Belediyesi de kalabalık nedeniyle mezbahanın yanı sıra halk pazarlarını kesim için açtı. Bayram namazının ardından gelenler pazar yerinde çocukların önünde kurban kesti. Bazı çocuklar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kadınlar ise pazar yerinde kesilen hayvanları parçalama işlemini yaptı.

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Çorlu'da kurbanlıklar çocukların gözü önünde kesildiÇorlu'da kurbanlıklar çocukların gözü önünde kesildiÇorlu'da kurbanlıklar çocukların gözü önünde kesildiÇorlu'da kurbanlıklar çocukların gözü önünde kesildi

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