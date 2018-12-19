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Çorlu'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 12:22 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kontrolden çıkıp bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kontrolden çıkıp bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, saat 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Şahbaz Mahallesi kavşağında meydana geldi. İstanbul'a giden Mürsel Hoşboy yönetimindeki 34 PN 8458 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyere çarptı. Bariyerin saplandığı otomobilin sürücüsü Hoşboy yaralandı, yanındaki arkadaşı Barış Özgül ise hayatını kaybetti. Mürsel Hoşboy, çağırılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile otomobilden çıkartılan Barış Özgül’ün cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.

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