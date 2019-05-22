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Çorlu'da otomobille çarptığı 2 polisi yaralayan şüpheli vurularak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 00:34 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak otomobille kaçan şüpheli, 2 polis memuruna çarparak yaraladı.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak otomobille kaçan şüpheli, 2 polis memuruna çarparak yaraladı. Kaçarken kaza yapınca araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan H.E., polis tarafından tabanca ile bacaklarından vurularak yakalandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Kadıköy'de geçen hafta eşi N.Ç.'yi bacaklarından tabanca ile vurarak yaraladıktan sonra kaçan O.Ç.’nin ilçenin Hıdırağa Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı bilgisini aldı. Eve baskın düzenleyen polis, O.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

2 POLİS YARALANDI

Bu sırada sokaktan geçen E.H.’nin kullandığı 34 GY 1721 plakalı otomobil, şüpheliyi gözaltına alan ekibin, sokak üzerinde park halindeki polis aracına çarptı. Çarpmanın ardından aracıyla birlikte kaçmaya çalışan E.H.’ye, ‘dur’ ihtarında bulunuldu. Ancak durmayarak kaçan araç sürücüsü, polis memurları H.Y. ve Ş.K.'ye çarparak yaralanmasına neden oldu. Polis memurlarına çarptıktan sonra da kaçmayı sürdüren otomobili durdurmak için polis ekipleri de peşinden gitti. Kavalamaca sırasında duvara çarpan otomobilin sürücüsü, bu kez yaya olarak kaçmaya devam etti. Takip eden polisler, önce havaya uyarı ateşe açarak şüpheliyi durdurmak istedi. Ancak E.H., kaçmaya devam edince, bacaklarından tabanca ile vurularak yakalandı.

Olay sırasında mahalleliler ile polis ekipleri arasında bir süre gerginlik yaşandı.

Olay, üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları ile bacağından vurularak yakalanan şüpheli E.H., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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