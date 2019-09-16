Çorlu'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece, ilçeye bağlı Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Ümit A.'nın kullandığı 59 PU 297 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa İ. yönetimindeki 39 TL 030 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Ümit A. ve Mustafa İ. ile Fahri, Cemile, Orhan ve Aşkın Akdoğan yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Ümit Akdoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili jandarma, soruşturma başlattı.

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