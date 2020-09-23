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Çorlu’da polis zehir tacirinin zulasını buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 09:45 | Son Güncelleme

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonda bir kısmı satışa hazır şekilde fişeklenmiş bir kısmı da poşet içerisinde uyuşturucu maddelerden eroin maddesi ele geçirdi.Çorlu NSM görevlilerinde Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcısı şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında firari R.D.’nin satışa hazır uyuşturucu maddeleri kendine ait ikamete yaklaşık 30 metre mesafedeki ağaçlık alana sakladığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçerek bahse konu yerde narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramalarda satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde 300 fişek eroin maddesi ise fişeklenmemiş halde 100 gram eroin ele geçirildi.Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Çorlu’da polis zehir tacirinin zulasını buldu

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonda bir kısmı satışa hazır şekilde fişeklenmiş bir kısmı da poşet içerisinde uyuşturucu maddelerden eroin maddesi ele geçirdi.
Çorlu NSM görevlilerinde Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcısı şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında firari R.D.’nin satışa hazır uyuşturucu maddeleri kendine ait ikamete yaklaşık 30 metre mesafedeki ağaçlık alana sakladığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçerek bahse konu yerde narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramalarda satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde 300 fişek eroin maddesi ise fişeklenmemiş halde 100 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Çorlu’da polis zehir tacirinin zulasını buldu

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