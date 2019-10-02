HABER

Çorlu’da polisten torbacılara operasyon: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 18:23 | Son Güncelleme

Tekirdağ ve Çorlu emniyet ekiplerinin “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, Çorlu ve Çerkezköy’de gençleri zehirledikleri tespit edilen kişilerin bulundukları adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tekirdağ ve Çorlu emniyet ekiplerinin “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, Çorlu ve Çerkezköy’de gençleri zehirledikleri tespit edilen kişilerin bulundukları adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 480 adet uyuşturucu nitelikli extacy hap, satışa hazır halde 283 fişek eroin, yine satışa hazır halde 57 fişek bonzai, bir miktar skunk yine bir miktar kokain maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Olayla ilgili A.D., A.K., E.Y., E.A., N.D., S.D., D.D., S.Ş., S.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. A.D. isimli şahıs başka suçlardan aranmasının bulunması nedeniyle işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

PARTNERHiçbir şey göründüğü gibi değil!Hiçbir şey göründüğü gibi değil!
Ankara'da fuhuş operasyonu, 30 kadın kurtarıldı (2)Ankara'da fuhuş operasyonu, 30 kadın kurtarıldı (2)
Komşusunun mezarını kazarken kalp krizi geçirerek öldüKomşusunun mezarını kazarken kalp krizi geçirerek öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yurdun 3'üncü katından düşen liseli Tuana öldü

Liseli Tuana'nın feci ölümü

Cinsel istismar sonrası dünyaya gelen bebeğin ölümüyle ilgili yeni gelişme

İstismar sonrası bebek cesedinin gömülmesiyle ilgili yeni gelişme

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Ağabeyinin cinsel istismarından hamile kaldı, aile şikayetçi olmadı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Eyüpsultan'da vahşet! Tartıştığı eşinin boğazını falçatayla kesti!

'Eşimi öldürdüm şu adreste bulabilirsiniz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.