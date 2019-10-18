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Çorlu’da polisten uyuşturucu madde satıcılarına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 14:47 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde aralarında özel harekat polislerinin de yer aldığı yüzlerce polisin katılımıyla eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Çorlu’da polisten uyuşturucu madde satıcılarına operasyon

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde aralarında özel harekat polislerinin de yer aldığı yüzlerce polisin katılımıyla eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Halk arasında ’Kore Mahallesi’ olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’ni adeta abluka altına alan ve giriş çıkışı kontrol altında tutan polis uygulamada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi ve 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapıldı. Özel hareket polislerinin de katıldığı, narkotik dedektör köpekleri Kiraz ile Larissa’nın da kullanıldığı uygulamada, önceden belirlenen adreslerde aramalar yapıldı. Aramalarda, 4 fişek kokain, 36 gram skunk adı verilen uyuşturucu ile 1 adet ruhsatsız tabanca bu tabancaya ait mermiler, hırsızlık malı olduğu değerlendirilen bazı malzemeler ele geçirildi. Polis operasyon kapsamında 4 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonu il emniyet müdür yardımcısı yönetti
Yüksek katılımla gerçekleştirilen operasyonu, şafak operasyonunda olduğu gibi yine Tekirdağ İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Bozboyacı yönetti. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu’nun da katıldığı operasyon yaklaşık 2 saat boyunca devam etti. Mahallede hem uyuşturucu satıcıları hem de asayiş yönünden kontroller yapan polis ekipleri, pek çok noktada şüpheli şahıslar üzerinde incelemelerde bulundu.

Çorlu’da polisten uyuşturucu madde satıcılarına operasyon

Çorlu’da polisten uyuşturucu madde satıcılarına operasyon

Çorlu’da polisten uyuşturucu madde satıcılarına operasyon

Çorlu’da polisten uyuşturucu madde satıcılarına operasyon

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