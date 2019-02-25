HABER

Çorlu'da restoranda silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 15:50 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde restoranda kavga ettiği 3 kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da bir restoranda müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda bir restoranda yemek yiyen Serkan K. yemeklerle ilgili garsonla tartışmaya başladı. Bu sırada, müşterilerden Kadir Y. tartışmadan duyduğu rahatsızlığını dile getirdi.

Garsonla tartışmayı bitiren Serkan K. ile arkadaşları Cengiz C. ve Selim Ş, Kadir Y. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir Y, tabancayla Serkan K, Cengiz C. ve Selim Ş'ye ateş ederek bacaklarından yaraladı.

Yaralanan 3 kişi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Kadir Y. ise polis merkezindeki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Doğum yapan kediye öyle bir tepki verdi ki... Doğum yapan kediye öyle bir tepki verdi ki...
Vetbüs ile sokak hayvanları güvendeVetbüs ile sokak hayvanları güvende
Gürsulular ecdâdın izindeGürsulular ecdâdın izinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 yaralı Çorlu Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Kar yağışının ardından bir tatil haberi daha geldi

Kar yağışının ardından bir tatil haberi daha geldi

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Gören gözlerine inanamadı! Yerden kaşık kaşık yediler

Gören gözlerine inanamadı! Yerden kaşık kaşık yediler

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırda hareketlilik! Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Sınırda hareketlilik! Yunanistan'a kaçıyorlardı...

Komşularının yardımıyla geçiniyor! Yardım çığlığını Ankara'ya ulaştırmak istiyor

Komşularının yardımıyla hayata tutunmaya çalışıyor!

Odadan bir ses mi geliyor?

Odadan bir ses mi geliyor?

Aksaray'da sucuk fabrikasında yangın! 5 işçi dumandan etkilendi

Aksaray'da sucuk fabrikasında yangın! 5 işçi dumandan etkilendi

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 188 askere tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasında 188 askere tutuklama talebi

DHKP-C'li teröristlerin koğuş havalandırmasında bulundu! Emniyet alarma geçti

Koğuş havalandırmasında patlayıcı düzeneği notu bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.