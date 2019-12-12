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Çorlu'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:52 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmek için üretilen 960 litre etik alkol, 207 litre el yapımı içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmek için üretilen 960 litre etik alkol, 207 litre el yapımı içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bazı depolarda sahte içki üretildiğini ve yılbaşında piyasaya sürüleceğini belirledi. 3 ayrı depoya baskın yapan ekipler, alkollü içki yapımında kullanılan 960 litre etil alkol, 207 litre el yapımı içki ve 2 etil alkol içerisinde bulunan denatonyum benzoat maddesi ele geçirdi. Yapılan kontrollerde, şüphelilerin alkollerin damıtılması için özel sistem kurduklarını tespit etti.
İçkilere ve malzemelere el konulurken, 3 kişi gözaltına alındı.

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