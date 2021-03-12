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Çorlu’da satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

12.03.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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Çorlu’da satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince yapılan uygulamada satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.Halk arasında ’Kore Mahallesi’ olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında polis ekipleri daha önceden tesit edilen bir şüphelinin üzerinde arama yaptı.Yapılan aramalarda satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde 75 fişek eroin maddesi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 350 TL para ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince yapılan uygulamada satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.
Halk arasında ’Kore Mahallesi’ olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında polis ekipleri daha önceden tesit edilen bir şüphelinin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramalarda satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde 75 fişek eroin maddesi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 350 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri R.D. adlı şüpheliyi de gözaltına aldı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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