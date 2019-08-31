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Çorlu'da silahlı saldırıya uğrayan çiftten Melike de kurtarılamadı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 15:31 | Son Güncelleme

ZANLI, ÖLDÜRÜLEN MELİKE'NİN BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI EŞİ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sokakta yürürken bir kişinin silahlı saldırısında ölen Salih Durmuş ile Melike Baştürk'ün  katil zanlısının kimliği polisin titiz çalışması sonucu tespit edildi.

Çorlu'da silahlı saldırıya uğrayan çiftten Melike de kurtarılamadı (2)

ZANLI, ÖLDÜRÜLEN MELİKE'NİN BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI EŞİ
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sokakta yürürken bir kişinin silahlı saldırısında ölen Salih Durmuş ile Melike Baştürk'ün katil zanlısının kimliği polisin titiz çalışması sonucu tespit edildi. Katin zanlısı N.B.'nin Melike Baştürk'ün boşanma davası açtığı eşi ve Salih Durmuş'un da asker arkadaşı olduğu iddia edilen N.B. olduğu belirlendi. Polis, N.B.'yi yakalamak için geniş kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor.
Çorlu'da Salih Durmuş, iddiaya göre birlikte yaşadığı Melike Baştürk ile market alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1'inci Sokak üzerinde, arkalarından gelen bir kişi, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, ikiliye kurşun yağdırdı. Çift, vücutlarına isabet eden kurşunlarla, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı. Olay yerine gelen ambulanslar ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salih Durmuş, aynı gün özel hastanede tedavi altına alınan Melike Baştürk ise bugün hayatını kaybetti.
BOŞANMA DAVASI AÇILAN ŞÜPHELİ, ASKER ARKADAŞI İDDİASI
Cinayetlerin ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. Çalışmada, öldürülen Melike Baştürk'ün eşine boşanma davası açıp evini terk ettiği, Salih Durmuş'un da eşinden boşandığı belirlendi. Polis, iki kişinin öldürülme anlarının güvenlik kameralarına yansımasıyla birlikte olay yeri ve çevresindeki tüm güvenlik kameralarını toplayarak saatlerce incelemede bulundu. İncelemenin ardından katil zanlısının, Melike Baştürk'ün boşanma davası açtığı eşi ve birlikte yaşadığı Salih Durmuş'un da asker arkadaşı olduğu iddia edilen N.B., olduğu tespit edildi.
Katil zanlısı N.B.'nin olaydan bir gün önce Yalova'dan otobüsle Çorlu'ya geldiği, Melike Baştürk ve Salih Durmuş'u uzun süre takip ettiği tespit edildi. Polis, şüphelinin cinayetlerin işlendiği günün akşam saatlerinde Yalova'ya dönmek için otobüs bileti aldığını ancak otobüse binmediğini belirledi. Tekirdağ polisi çifte cinayet şüphelisi N.B.'yi yakalamak için geniş kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)
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