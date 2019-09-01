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Çorlu’da sokak ortasında çifte infaz zanlısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 19:22 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi ile yanında bulunan kişiyi öldüren cinayet zanlısı sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Önceki gün Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1.

Çorlu’da sokak ortasında çifte infaz zanlısı tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi ile yanında bulunan kişiyi öldüren cinayet zanlısı sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki gün Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak’ta yaşanan olayda Salih Durmuş ile Melike Baştürk’ü arkalarından yaklaşarak kurşun yağmuruna tutan, olaydan sonra kayıplara karışarak Yalova’da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan cinayet zanlısı Nazım Baştürk, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ise sağlık kontrolünden geçirilerek Çorlu Adliyesi’ne sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan Nazım Baştürk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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