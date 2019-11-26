Çorlu’da söz çocukların olacak

Çorlu Belediyesi, ilçede kurulacak çocuk meclisi ile çocukları kentin yönetiminde söz sahibi yapacak.

Çorlu Belediyesi çocukları şehirde söz sahibi yapacak Çocuk Meclisi projesini hayata geçiriyor. Çorlu Belediyesi tarafından hazırlanan Çocuk Meclisi projesi kapsamında Çorlu Kaymakamlığı ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ilk Çocuk Meclisi 2020 yılında başlayacak.

Çorlu Belediyesi Çocuk Meclisi’nin kurulması için yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindi. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu’da eğitim-öğretim veren resmi ve özel ilk ve ortaokul müdür ve yöneticileri ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Çorlu Belediyesi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Meclis Üyeleri, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yöneticileri de katıldı.

"Çocuk Meclisi Önemli Rol Oynayacak"

Toplantıda konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt kurulacak olan Çocuk Meclisi’nin, çocukların çeşitli talep ve şikayetlerini iletebilmeleri, çözüme yönelik fikirler sunabilmeleri, yaşamın her alanında bilimsel gereklere uygun şekilde aktif rol alabilmeleri için önemli rol oynayacağını söyledi.