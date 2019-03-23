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Çorlu'da tefeci operasyonunda 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 11:49 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alının 10 kişiden 6'sı, tutuklandı.

Çorlu'da tefeci operasyonunda 6 tutuklama

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alının 10 kişiden 6'sı, tutuklandı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, T.K. hakkında 25 kişinin nitelikli yağma ve tefecilik yaptığı yönünde şikayetleri üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada, T.K.,liderliğinde çetenin tefecilik ve nitelikli yağma yaptığı belirlenerek, teknik ve fiziki takip başlatıldı. Takibin ardından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile düzenlenen operasyonda çete lideri olduğu belirtilen T.K. ile Ş.G., M.D., O.K., M.A., A.D., N.D., S.Y., C.F., U.K. adlı şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, faiz karşılığında para verilen kişilerin bilgilerinin bulunduğu 2 not defteri, 2 senet fotokopisi ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K., Ş.G., M.D., O.K., M.A. ve A.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Çorlu'da tefeci operasyonunda 6 tutuklama

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