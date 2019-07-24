HABER

Çorlu'da TOKİ'den ev sahibi olanlar duygulu anlar yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 14:06 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılacak olan konutların kura çekilişine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılacak olan konutların kura çekilişine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kurada ev sahibi olma hakkı kazanan 618 kişi arasında bulunan bazı aileler, duygulu anlar yaşadı. TOKİ'nin Çorlu'nun Muhittin Mahallesi'nde dar ve orta gelir grubuna yönelik 2+1 ve 3+1 planında yaptıracağı 618 konutun kura çekimleri Çorlu Kapalıspor Salonu'nda gerçekleşti. Kura çekilişi için vatandaşlar sabah erken saatlerde salona akın etti. Salonda yerlerini alan vatandaşlar, kuraları sabırsızlıkla beklemeye başladı. 3 bin 923 kişinin müracaat ettiği başvuruda 618 kişi yapılan kura çekimi sonrasında ev sahibi oldu. 8 şehit ailesinin direkt ev alma hakkı olurken, 137 engelli vatandaşın da müracaat ettiği belirtildi. Kura çekimi ile ev sahibi olan Elmas Çakmak, oğlunun şansıyla kura çekime geldiğini ve çok mutlu olduğunu ifade etti. Çakmak, "Çok şükür Allah'ıma çocuklarımın şansına katılmıştım, çıktı. Allah herkese nasip etsin" dedi. İstanbul'dan 1 yıl önce Çorlu'ya gelen fabrika işçisi Oguz Akar da ev sahibi oldu. Bu kadar yoğun bir katılım arasında kendisine ev çıkacağını hiç beklemediğini söyleyen Akar, "Çok heyecanlıyım, hiç beklemiyordum. İstanbul'dan bir yıl önce Çorlu'ya taşındım, inanın çok mutluyum. Şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum" diye konuştu.

PARTNERNetflix için kötü haber! Netflix için kötü haber!
İstanbul'un göbeğinde vahşet!İstanbul'un göbeğinde vahşet!
Düzce’de sel bölgesinde çalışanlara tetanoz aşısı yapılıyorDüzce’de sel bölgesinde çalışanlara tetanoz aşısı yapılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Çıplak fotoğraflarını mesaj atıyorlar! İfşa edecek

Çıplak fotoğraflarını mesaj atıyorlar! İfşa edecek

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mynet'ten Açıklama

Mynet'ten Açıklama

Uyuşturucu ticareti şüphelisi sevgililer tutuklandı

Uyuşturucu ticareti şüphelisi sevgililer tutuklandı

İBB'de iki yeni atama

İBB'de iki yeni atama

Yol verme kavgasında dövülen baba öldü, oğlu yaralı

Yol verme kavgasında dövülen baba öldü, oğlu yaralı

Esenyurt'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.