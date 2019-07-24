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Çorlu'da TOKİ'den ev sahibi olanlar duygulu anlar yaşadı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 17:34 | Son Güncelleme

İKİNCİ KURA ÇEKİMİ YAPILDI TOKİ'nin Çorlu'nun Muhittin Mahallesi'nde dar ve orta gelir grubuna yönelik yaptıracağı 618 konutun kura çekimlerinin ardından Nusretiye Mahallesi'nde dar ve orta gelir grubuna yönelik 2+1 ve 3+1 planında yaptıracağı 500 konutun kura çekimleri öğleden sonra Çorlu Kapalıspor Salonu'nda gerçekleşti.

İKİNCİ KURA ÇEKİMİ YAPILDI TOKİ'nin Çorlu'nun Muhittin Mahallesi'nde dar ve orta gelir grubuna yönelik yaptıracağı 618 konutun kura çekimlerinin ardından Nusretiye Mahallesi'nde dar ve orta gelir grubuna yönelik 2+1 ve 3+1 planında yaptıracağı 500 konutun kura çekimleri öğleden sonra Çorlu Kapalıspor Salonu'nda gerçekleşti. Salonda yerlerini alanlar, kuraları sabırsızlıkla beklemeye başladı. Bin 626 kişinin müracaat ettiği kura çekiminde 7 şehit ailesinin direkt ev alma hakkı olurken, 69 engelli kişinin de müracaat ettiği belirtildi. Kura çekiminde engelli kontenjanında müracaat eden Ercan Özen, ev sahibi olacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ben bir markette 5 yıldır çalışıyorum. Ev sahibi olmak için kendim uğraşacaktım. Bana bu hak tanındığı için güzel olacak. Kendi evimde oturacağım. Mutluyum" diye konuştu. Kuradan isimleri çıkanlar büyük mutluluk yaşadı. Kurada isimleri çıkmayanlar ise buruk bir şekilde salondan ayrıldı.

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