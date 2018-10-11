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Çorlu'da 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 13:37 | Son Güncelleme

 TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin sokaklarda uyuşturucu satan 'torbacılar'a yönelik düzenlediği operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Çorlu'da 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin sokaklarda uyuşturucu satan 'torbacılar'a yönelik düzenlediği operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde sokak aralarında uyuşturucu satan 'torbacılar'a yönelik yaptığı operasyonlarda 50 fişek satışa hazır eroin ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 18 şüpheli ile ilgili soruşturma sürüyor.

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