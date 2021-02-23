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Çorlu’da uyuşturucu madde satıcılarına operasyon

23.02.2021 16:23 | Son Güncelleme:
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Çorlu’da uyuşturucu madde satıcılarına operasyon

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi.Çalışmalar kapsamında daha önce tespit edilen bir şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramada satışa hazır halde fişeklenmiş bir miktar esrar maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 400 TL para ve bir ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi.Konu ile ilgili olarak yakalanan U.T.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi.
Çalışmalar kapsamında daha önce tespit edilen bir şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramada satışa hazır halde fişeklenmiş bir miktar esrar maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 400 TL para ve bir ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak yakalanan U.T. adlı şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçlaması ile gözaltına alındı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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