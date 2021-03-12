Çorlu’da uyuşturucu operasyonu 4 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri ilçede uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Hıdırağa Mahallesi’nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Aramalarda 90 küçük pakette satışa hazır eroin, 2 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 845 lira ele geçirdi.

Uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlara el koyan polis ekipleri R.D. H.P., S.P. ve İ.P adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

