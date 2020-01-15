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  4. Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 17:57 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.Polis açılmayan evlerin kapılarını koçbaşı ile kırarak içeriye girdi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.Polis açılmayan evlerin kapılarını koçbaşı ile kırarak içeriye girdi.
Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarını belirledi. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, özel harekat, çevik kuvvet ve narkotik timlerinin hazır bulunduğu operasyonda, 8 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda, kapıyı açmayan uyuşturucu tacirlerinin evlerinin kapısı, özel harekat polisleri tarafından koçbaşı ile kırılarak içeriye girildi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 4 uyuşturucu nitelikli sentetik hap, 1 fişek kokain, 1 fişek daralı 1.90 gram eroin, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 640 lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan 8 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

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