Çorlu'da yağış kaza getirdi: 3 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yön tabelasına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, Zafer Mahallesi Ağır Bakım Fabrikası ışıklı kavşağında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Anıl A., yönetimindeki 59 EY 999 plakalı otomobil, sürücüsünün yağışlı havada kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yön tabelasına çarptı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Anıl A., Serhat K. ve Batuhan M., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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