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Çorlu’da yağmur ve dolu etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 20:58 | Son Güncelleme

Meteorolojik uyarıların ardından Çorlu’da etkili olan sağanak yağmur kısa sürede cadde ve sokakları adeta göle çevirdi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğünün Tekirdağ ve ilçeleri ile ilgili olarak yoğun sağanak yağmur ve dolu uyarısı yapmasının ardından Çorlu’da hem şiddetli yağmur hem de dolu etkili oldu.

Meteorolojik uyarıların ardından Çorlu’da etkili olan sağanak yağmur kısa sürede cadde ve sokakları adeta göle çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğünün Tekirdağ ve ilçeleri ile ilgili olarak yoğun sağanak yağmur ve dolu uyarısı yapmasının ardından Çorlu’da hem şiddetli yağmur hem de dolu etkili oldu. Çorlu’da vatandaşlar yağışın etkisinden dolayı kapalı mekanlara girerek ve saçak altlarına sığınarak korunmaya çalıştı. Kısa süre etkili olan yağmur hem araç sürücülerine hem de vatandaşlara zor anlar yaşatarak cadde ve sokakları göle çevirdi.

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