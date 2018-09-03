Çorlu'da yakalanan PKK'lı tutuklandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle yakalanan, üzerinde yüklü miktarda para ele geçirilen F.A., mahkemece tutuklandı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğunu belirlediği F.A.'nın, İstanbul'dan otobüsle Çorlu'ya geleceğini tespit etti. Bunun üzerine önlem alan polis ekipleri, otobüsteki F.A.'yı gözaltına aldı. F.A.'nın üzerinde yapılan aramada, yüklü miktarda para ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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