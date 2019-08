Çorlu'da yangın çıkan fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor

Mehmet YİRÜN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışması başlatıldı. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, dün geceki yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Yangında can kaybı olmazken, söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri ayağına asit dökülmesi sonucu yaralandı. Yaralı itfaiyecinin durumu iyi" dedi. Kaymakam Sarılı, şunları söyledi: ''Yangında can kaybının yaşanmaması bizleri sevindiren taraf, ancak hasar meydana geldi. Bunun ne kadar olduğu ile ilgili gerekli incelemeler devam ediyor. İncelemeler bitip yangının neden çıktığı ve hasarı ile ilgili rapor hazırlandığı zaman basın ile paylaşacağız. Şu an çalışmalarımız sürüyor. Bir itfaiye erinin ayağına asit dökülmesi sonucu yaralanmıştır. Sağlık durumu iyi" dedi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da yangının çıktığı geri dönüşüm fabrikasına gelerek yetkililerden bilgi aldı. Aygun, "Çorlu Karatepe Mevkii’nde dün akşamdan beri yanan Ekolojik Enerji tesislerindeyiz. Tekrar çok geçmiş olsun" diye konuştu.