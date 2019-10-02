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Çorlu’da yaya geçidi nöbeti etkinliği gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 17:50 | Son Güncelleme

Çorlu’da öncelik yayanın adlı yaya geçidi nöbeti etkinliği gerçekleştirildi.

Çorlu’da öncelik yayanın adlı yaya geçidi nöbeti etkinliği gerçekleştirildi. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı tek tek durdurulan sürücülere yayalar konusunda azami dikkat göstermeleri yönünde ikaz etti.
Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Çorlu Nüfus Müdürü Safet İran, birim müdürleri, daire amirleri ile polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen Öncelik Yayanın adı verilen yaya geçidi nöbeti etkinliğinde sürücüler yaya önceliği konusunda bilgilendirildi.
Sürücüleri tek tek uyaran Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, “Bugün bir uygulama yaptık ilçemizin şehir merkezinde. İlçemizin muhtelif yerlerinde İç İşleri Bakanlığı tarafından başlatılan bir etkinlik var. Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz adıyla düzenlenen etkinlikleri daha önce de ilçemizde yaptık. Önceki etkinliklerimizde öncelik yayanın şeklinde etkinlikler oldu. Bu bilincin Türkiye’de oturmasını sağlamak üzere iç işleri bakanlığımızın başlatmış olduğu kampanya çerçevesinde Türkiye genelinde yaya geçitlerinde kolluk görevlilerimiz, daire amirlerimiz, zabıta görevlilerimiz, emniyet müdürleri, jandarma komutanları kaymakamlar, yayalarımıza yol veren sürücülere teşekkür etmek, yayalarımıza yol vermeyen sürücülerimize de gerekli uyarıları yapmak üzere yaya geçitlerinde böyle bir etkinlik düzenliyoruz” dedi.
Kaymakam Sarılı, “Bazı sürücülerimiz yayalara duyarlı olurken bazılarının olmadığını gördük. Duyarlı olan vatandaşlarımıza teşekkür ettik. Duyarlı olmayan vatandaşlarımıza da yayalara öncelik verilmesi konusunda kendilerine uyarılarda bulunduk. Bu bilincin ülkemiz genelinde oturmasını istiyoruz. Biz kendi ilçemizden sorumlu olduğumuz için de Çorlu’daki sürücülere yayalara öncelik verilmesi hususunda kendilerinden özellikle ricada bulunuyoruz” diye konuştu.
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise “Kurallar şehirlerimizde, ülkemizde hep beraber huzur içinde yaşamamız için var. Bu alanda duyarlı vatandaşlarımızın gayretini oluşturmak için buradayız. Şehir içerisinde trafik kurallarına, hıza, park edilmesi gereken noktalara park edilmesi ile ilgili duyarlılıkları da gündemde tutmaya ihtiyacımız var. Burada yapılan etkinliği son derece önemsiyorum” şeklinde konuştu.

Çorlu’da yaya geçidi nöbeti etkinliği gerçekleştirildi

Çorlu’da yaya geçidi nöbeti etkinliği gerçekleştirildi

Çorlu’da yaya geçidi nöbeti etkinliği gerçekleştirildi

Çorlu’da yaya geçidi nöbeti etkinliği gerçekleştirildi

Çorlu’da yaya geçidi nöbeti etkinliği gerçekleştirildi

Çorlu’da yaya geçidi nöbeti etkinliği gerçekleştirildi

Çorlu’da yaya geçidi nöbeti etkinliği gerçekleştirildi

Çorlu’da yaya geçidi nöbeti etkinliği gerçekleştirildi

Çorlu’da yaya geçidi nöbeti etkinliği gerçekleştirildi

Çorlu’da yaya geçidi nöbeti etkinliği gerçekleştirildi

Çorlu’da yaya geçidi nöbeti etkinliği gerçekleştirildi

Çorlu’da yaya geçidi nöbeti etkinliği gerçekleştirildi

Çorlu’da yaya geçidi nöbeti etkinliği gerçekleştirildi
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