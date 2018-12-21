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Çorlu'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 20:03 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yılbaşı öncesinde operasyanlarını sıklaştıran polis, 3 işyerine düzenlediği baskında, 70 litre şişelenmiş sahte içki ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yılbaşı öncesinde operasyanlarını sıklaştıran polis, 3 işyerine düzenlediği baskında, 70 litre şişelenmiş sahte içki ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki yapıldığı tespit edilen ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Baskınlarda, adreslerde toplam 70 litre sahte içki ele geçirildi. İşyeri sahipleri B.B., Z.G. ve C.G. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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