HABER

Çorlu'da yoğun sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 11:53 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren sis etkili olurken, görüş uzaklığı, 10 metreye kadar düştü.  Hava sıcaklığının 8 derece olduğu Çorlu'da, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren sis etkili olurken, görüş uzaklığı, 10 metreye kadar düştü.
Hava sıcaklığının 8 derece olduğu Çorlu'da, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Görüş uzaklığının yer yer 10 metreye kadar düştüğü ilçede, trafikte aksama meydana geldi. Yollarda olan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, trafik ekipleri de görüş uzaklığının düştüğü bölgelerde önlem aldı.

FOTOĞRAFLI

'Karabasan' uyarısı! Bu belirtilere dikkat 'Karabasan' uyarısı! Bu belirtilere dikkat
Arnavutköy'deki sahte parfüm operasyonu kamerada Arnavutköy'deki sahte parfüm operasyonu kamerada 
Lüks araç takla attı; 2 ölü 1 yaralıLüks araç takla attı; 2 ölü 1 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

İsrail basınından Türkiye ve doğal gaz iddiası!

İsrail basınından Türkiye ve doğal gaz iddiası!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı DEAŞ'lı 2 Kosovalı'nın sınır dışı edildiğini açıkladı

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Kamu atamalarındaki güvenlik soruşturmasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Güvenlik soruşturması kalkıyor mu? Flaş gelişme!

Antalya'da bankada soygun girişimi

Antalya'da bankada soygun girişimi

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Adana'da yol kenarında üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulundu

Dehşete düşürdü! Böyle bulundu

Varto ve Bulanık belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanlarına gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.