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Çorlu'da zorlu fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 2 kadını polis kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 23:14 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen yabancı uyruklu 2 kadın polis tarafından kurtarıldı.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen yabancı uyruklu 2 kadın polis tarafından kurtarıldı. Kadınları fuhuşa zorlayan 2 kişi ise gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Muhittin Mahallesi'nde bir evde yabancı uyruklu iki kadına zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri eve yaptığı baskında yabancı uyruklu D.A. ve A.A. iki kadın ile kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen U.D. ile H.Ş.'yi yakaladı. Şüphelilerden U.D.'nin yapılan incelenmesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, uyuşturucu sağlama suçundan aranması olduğu belirlendi.
Yabancı uyruklu iki kadın sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Büro Amirliği'ne teslim edilirken, gözaltına alınan U.D. ile H.Ş. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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