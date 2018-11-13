HABER

Çorlu'daki Atatürk heykeline saldıran kişiye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 17:35 | Son Güncelleme

Tekirdağ Valiliği: - "Psikolojik sorunları olduğu anlaşılan Ç.B. isimli şahıs, savcılık talimatı ile gözaltına alınmıştır"

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde Atatürk heykeline baltayla vurarak zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir kadının Atatürk Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline elindeki baltayla vurarak zarar verdiği ihbarı üzerine, emniyet görevlilerinin titiz bir çalışma yürüttükleri ifade edildi.

Psikolojik sorunları olduğu belirlenen kadın şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir kadının Çorlu İlçesi Atatürk Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na elindeki balta ile vurarak zarar verdiği yönünde gelen ihbar üzerine, olay yerine intikal eden Emniyet görevlileri, olay yerini gören tüm kameraları incelemiş, yapılan titiz çalışmalar sonucunca bahse konu kişi olayda kullandığı balta ile birlikte emniyet görevlilerince yakalanmıştır.

Psikolojik sorunları olduğu anlaşılan Ç.B. isimli şahıs, savcılık talimatı ile gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri devam etmektedir."

PARTNERMüslüm Gürses'in Acılarla Örülmüş Hayat HikâyesiMüslüm Gürses'in Acılarla Örülmüş Hayat Hikâyesi
Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan silahlı saldırıda öldü (5)Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Karacan silahlı saldırıda öldü (5)
Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Sanchez, YÖK Başkanı Saraç'ı ziyaret ettiFilipinler'in Ankara Büyükelçisi Sanchez, YÖK Başkanı Saraç'ı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Çorlu heykel

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

İmam yerel seçimde aday olacağını cami vaaz kürsüsünde duyurdu! Sosyal medya ayağa kalktı...

İmam yerel seçimde aday olacağını cami vaaz kürsüsünde duyurdu! Sosyal medya ayağa kalktı...

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı

Amazon Fashion artık Türkiye’de!

Amazon Fashion artık Türkiye’de!

Dışişleri'nden Gazze açıklaması

Dışişleri'nden Gazze açıklaması

Mansur Yavaş’tan Fatih Portakal’a ‘dev aynası’ yanıtı

Mansur Yavaş’tan Fatih Portakal’a ‘dev aynası’ yanıtı

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Meral Akşener'in evinde toplananlara dava açııldı

Meral Akşener'in evinde toplananlara dava açııldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.