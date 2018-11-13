Çorlu'daki Atatürk heykeline saldıran kişiye gözaltı

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde Atatürk heykeline baltayla vurarak zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir kadının Atatürk Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline elindeki baltayla vurarak zarar verdiği ihbarı üzerine, emniyet görevlilerinin titiz bir çalışma yürüttükleri ifade edildi.

Psikolojik sorunları olduğu belirlenen kadın şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir kadının Çorlu İlçesi Atatürk Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na elindeki balta ile vurarak zarar verdiği yönünde gelen ihbar üzerine, olay yerine intikal eden Emniyet görevlileri, olay yerini gören tüm kameraları incelemiş, yapılan titiz çalışmalar sonucunca bahse konu kişi olayda kullandığı balta ile birlikte emniyet görevlilerince yakalanmıştır.

Psikolojik sorunları olduğu anlaşılan Ç.B. isimli şahıs, savcılık talimatı ile gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri devam etmektedir."

