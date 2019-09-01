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Çorlu'daki çifte cinayetin zanlısı: En yakın arkadaşımla beni aldattı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 15:34 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'TA TOPRAĞA VERİLDİ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma davası açtığı eşi Nazım Baştürk tarafından tabancayla vurularak, öldürülen Melike Baştürk'ün (42) cenazesi, otopsi sonrası  ailesi tarafından teslim alınıp, memleketi Zonguldak'a getirildi. Baştürk için öğle vakti Çaydamar Mahallesi'ndeki Kayabaşı Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Çorlu'daki çifte cinayetin zanlısı: En yakın arkadaşımla beni aldattı (2)

ZONGULDAK'TA TOPRAĞA VERİLDİ
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma davası açtığı eşi Nazım Baştürk tarafından tabancayla vurularak, öldürülen Melike Baştürk'ün (42) cenazesi, otopsi sonrası ailesi tarafından teslim alınıp, memleketi Zonguldak'a getirildi. Baştürk için öğle vakti Çaydamar Mahallesi'ndeki Kayabaşı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Baştürk'ün ailesi ve akrabaları katıldı. Melike Baştürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü mezarlıkta toprağa verildi.
CENAZE SONRASI KAVGA ÇIKTI
Cenazenin ardından evlerine giderken, Çaydamar Mahallesi'nde karşılaşan Nazım Baştürk ile Melike Baştürk'ün yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken ihbar üzerine mahalleye polis ekipleri geldi. Kavga, tarafların yakınları ile polislerin araya girmesiyle sona erdi. Ekipler, mahallede bir süre önlem aldı.
BOŞANMA DAVASI AÇIP, ÇORLU'YA YERLEŞMİŞ
Öte yandan Melike Baştürk ve eşi Nazım Baştürk'ün çalışmak için daha önce Trabzon'a gittiği, buradan da yine iş için Yalova'ya yerleştiği öğrenildi. Aralarında şiddetli geçimsizlik başlaması nedeniyle Melike Baştürk'ün 6 ay önce eşine boşanma davası açtığı ve Çorlu'ya yerleştiği belirtildi.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

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Çorlu'daki çifte cinayetin zanlısı: En yakın arkadaşımla beni aldattı (2)Çorlu'daki çifte cinayetin zanlısı: En yakın arkadaşımla beni aldattı (2)Çorlu'daki çifte cinayetin zanlısı: En yakın arkadaşımla beni aldattı (2)Çorlu'daki çifte cinayetin zanlısı: En yakın arkadaşımla beni aldattı (2)

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