Çorlu'daki çifte cinayetin zanlısı: En yakın arkadaşımla beni aldattı (2)

TUTUKLANDI Çorlu'da, kendisine boşanma davası açan eşi Melike Baştürk ile kadının birlikte yaşadığı kendi asker arkadaşı Salih Durmuş'u tabancayla vurarak öldüren Nazım Baştürk, çıkarıldığı mahkemece, 'kasten adam öldürmek' suçlamasıyla tutuklandı.
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TUTUKLANDI
Çorlu'da, kendisine boşanma davası açan eşi Melike Baştürk ile kadının birlikte yaşadığı kendi asker arkadaşı Salih Durmuş'u tabancayla vurarak öldüren Nazım Baştürk, çıkarıldığı mahkemece, 'kasten adam öldürmek' suçlamasıyla tutuklandı.
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