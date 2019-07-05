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Çorlu'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 14:59 | Son Güncelleme

Sokakta eşinin amcası tarafından silahla öldürülen Alperen Kahraman'ın cenazesi, Ezine ilçesinde defnedildi

ÇANAKKALE (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sokakta eşinin amcası tarafından tabancayla vurularak öldürülen kişinin cenazesi, memleketi Çanakkale'nin Ezine ilçesinde toprağa verildi.

Olayda hayatını kaybeden Alperen Kahraman'ın (19) cenazesi, Ezine ilçesinin Mahmudiye köyüne getirildi.

Kahraman için helallik alınmasının ardından yakınları taziyeleri kabul etti.

Gencin naaşı, Mahmudiye Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı sonrası köy mezarlığında defnedildi.

- Olay

Alperen Kahraman, eşi ve 2 aylık bebekleriyle alışveriş yapmak üzere dün evden çıkmış, Omurtak Caddesi'ndeki mağazanın önüne geldikleri sırada yanlarına yaklaşan eşinin amcası Durmuş S, tabancayla Kahraman'a ateş etmişti.

Başından ve karnından yaralanan Kahraman olay yerinde hayatını kaybetmiş, yoldan geçen 2 kişi kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılmış, saldırının ardından kaçan Durmuş S. yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cenaze Töreni cinayet Çanakkale

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