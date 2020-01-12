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  4. Çorlu'daki cinayette 4 tutuklama

Çorlu'daki cinayette 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 15:13 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Emir Biçer'in (31) bıçaklanarak öldürüldüğü, yanındaki arkadaşının da ağır yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Emir Biçer'in (31) bıçaklanarak öldürüldüğü, yanındaki arkadaşının da ağır yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Çarşamba akşamı Alipaşa Mahallesi'ndeki bir kafenin önünde meydana geldi. Emir Biçer ile arkadaşı Boğaçhan Ç. kafede otururken, husumetli oldukları Dursun O., Ömer T. ve Ahmet C. geldi. Kafede, iki grup arasında çıkan tartışma, araya girenler tarafından sonlandırıldı. Emir Biçer ile Boğaçhan Ç., bir süre sonra kafeden ayrılırken, diğer 3 kişi de arkalarından çıktı. Taraflar arasında, dışarıda yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü. Emir Biçer, boğazına aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi, arkadaşı Boğaçhan Ç. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Boğaçhan Ç., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kavgaya karışan Dursun O., Ömer T. ve Ahmet .C. ile delil sakladığı iddiasıyla Yunus Y.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Ahmet C., Emir Biçer ile aralarında husumet bulunduğunu belirterek, "Karşılaştığımzda tartışma ve kavga yaşandı" dedi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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