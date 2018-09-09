Çorlu'daki tren kazası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tren kazası ile ilgili karanfil bırakma eylemi yapıldı.

Kazada hayatını kaybeden ve yaralıların yakınları tarafından Sarılar Mahallesi'nde toplanan grup adına, kazada kardeşi ve kızını kaybeden Zeliha Bilgin konuştu.

Bilgin, yaşanan olayın ihmal sonrası cinayet olduğunu savunarak, sorumluların cezanlandırılması gerektiğini söyledi.

Kazadan sonra ilaçlar sayesinde ayakta kalabildiklerini ifade eden Bilgin, ''8 Temmuz günü yaşanan olay, çok acı ve ihmal doluydu. Burada 25 kişi hayatını kaybederken 341 kişi de yaralandı. Bizler, ölenlerin yakınları olarak, yaşanan olayın takipçisi olmaya devam ediyoruz. Olayın sorumluları kimlerse bulunarak mutlaka gereken cezayı çekmeliler. Biz, aldığımız ilaçlar sayesinde ayakta kalabiliyoruz. Ölenleri asla unutmadık, asla da unutmayacağız. Bugün benim doğum günüm. Kızım ve kardeşim bu kazada ölmeseydi şu an bana doğum günü sürprizi hazırlıyor olacaktılar. Yaşadığımız durum çok acı ve telafisi yok.'' diye konuştu.