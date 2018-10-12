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Çorlu'daki tren kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 16:36 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tren kazasına ilişkin, bilirkişi raporu kapsamında "asli kusurlu" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tren kazasına ilişkin, bilirkişi raporu kapsamında "asli kusurlu" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartı ile salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tren kazasıyla ilgili bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından "asli kusurlu" oldukları iddiasıyla Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ve Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkardı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alının 4 kişi Çorlu Adliyesine getirildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uzunköprü - İstanbul seferini yapan yolcu trenin 8 Temmuz'da Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 341 kişi de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu Tekirdağ tren

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