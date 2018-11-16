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Çorlu'daki tren kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 14:30 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna, kazada yaşamını yitirenlerin yakınları itiraz etti

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı temmuz ayındaki tren kazasıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna kazada ölenlerin yakınları itirazda bulundu.

Alınan bilgiye göre, 8 Temmuz 2018'de Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen tren kazası sonrası Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan ve İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bekir Sıddık Binboğa Yarman, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Karaşahin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Görevlisi Engin Bıçakçı, inşaat mühendisi Hakan Bozbulut ile serbest makine mühendisi Bedri Duman'dan oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 33 sayfalık rapora, kazada ölenlerin yakınları avukatları aracılığı ile itiraz etti.

İtiraz dilekçesinde, olayın tüm yönleriyle irdelenmekten uzak olduğu iddia edilerek, bilirkişi heyetinde bulunan Mustafa Karaşahin'in Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Danışmanı, Bekir Sıddık Binboğa Yarman'ın ise hattın sinyalizasyon işlerini yapan şirketlerin yönetim kurulu başkanı olduğu, bir kişinin de demiryolu hatları yenileme işlerinde danışmanlık yaptığı ileri sürüldü.

Bu durumun, bilirkişilerden Karaşahin ve Yarman'ın tarafsızlığını şüpheye düşürecek nedenler arasında olduğu savunulan dilekçede, yeni bir rapor hazırlanması talep edildi.

- Bilirkişi raporu

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına 8 Ekim'de sunulan bilirkişi raporunda, görevlerini tam olarak yapmadıkları gerekçesiyle Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Yol Bakım Onarım Şefi Özkan Polat, Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile Köprüler Şefi Çetin Yıldırım asli kusurlu bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu itiraz tren kazası

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