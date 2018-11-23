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Çorlu'daki tren kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 17:29 | Son Güncelleme

Tren kazasında yaşamını yitirenlerin yakınları, sorumluların cezalandırılmalarını istedi

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenlerin yakınları, kazanın ihmal nedeniyle meydana geldiğinin tren kamerasına yansıdığını belirterek, sorumluların cezalandırılmalarını istedi.

Temmuz ayında 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 340 kişinin yaralandığı Çorlu yakınlarındaki tren kazasının görüntülerinin ortaya çıkması sonrası evinde basın mensuplarına açıklamada bulunan kazada kızı Bihter Bilgin, kız kardeşi Derya Kurtuluş, kız kardeşinin bebeği Beren ve ablası Emel Duman’ı kaybeden Zeliha Bilgin acılarının tarifi olmadığını söyledi.

Acılarının büyük olduğunu anlatan Zeliha Bilgin, kendilerinden özür dahi dilemeyen sorumluların cezalandırılmalarını istediklerini ifade etti.

Kazada eski eşi Hakan Sel ve oğlu Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz de kaza anına ilişkin görüntülerde ihmalin apaçık görüldüğünü TCDD yetkililerinin kaza nedenini açıklamalarını beklediğini belirtti.

Kazada eşini kaybeden ve kazadan yaralı kurtulan Hacer Cesur ise kazanın nedenin doğal afet olmadığını ihmali olanların cezalandırılmasını beklediklerini kaydetti.

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Çorlu tren kazası yakınları

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