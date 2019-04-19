Çorlu'daki tren kazası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçen yıl meydana gelen tren kazasında yakınlarını kaybedenler, Çorlu Adliyesi'nde "sessizlik" eylemi gerçekleştirdi.

Çorlu yakınlarında 8 Temmuz 2018'de Uzunköprü-İstanbul seferini yapan trenin vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 340 kişinin de yaralandığı tren kazasının mağdurları Çorlu Adliyesi bahçesinde toplandı.

"Tüm sorumlular yargılansın, adalet istiyoruz" yazılı pankart açan katılımcılar, sessiz şekilde bir süre bekledi.

Polisin pankart açmadan adliye bahçesinde bekleyebilecekleri uyarısı sonrası grubun avukatları ile polis arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

Tren kazasında eşi ve iki çocuğunu kaybeden Melih Kurtuluş'un avukatı Yunus Tuğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazayla ilgili 4 TCDD görevlisinin yargılanacağını ancak kendilerinin kazada kusuru bulunan herkesin yargılanmasını istediklerini söyledi.

Tuğlu, bu konuda gerekli itirazlarını yaptıklarını kaydetti.

- İlk duruşma 3 Temmuz'da