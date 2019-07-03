Çorlu'daki tren kazası davası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçen sene meydana gelen tren kazasına ilişkin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan haklarında kamu davası açılan TCDD görevlisi 4 sanığın yargılandığı duruşmada, mahkeme heyetinin, duruşma salonuna alınma sırasında yaşanan arbededen avukatların kendilerini suçlaması nedeniyle davadan çekilmesi üzerine dosya Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Bir alışveriş merkezinde toplanan, aralarında yakınlarını kazada kaybeden ve onlara destek vermek üzere gelen siyasilerin de bulunduğu grup, "Adalet istiyoruz" yazılı pankart ve yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu dövizlerle Çorlu Adliyesi'ne yürüdü.

Yürüyüş esnasında gruptakilerden bazıları polisle tartıştı.

Siyasiler, avukatlar ve gruptakiler daha sonra adliyeye giriş yaptı. Duruşmanın gerçekleştiği salonun kapasitesi nedeniyle bazı avukat ve kazada yaşamını yitirenlerin yakınları salona giremedi. Bu nedenle polisle bu kişiler arasında kısa süreli tartışma ve arbede yaşandı.