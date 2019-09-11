Çorlu'daki tren kazası davası

Dünkü duruşmada tüm sanıkları dinlediğini anlatan Koçman, "Bu olayda sorumlular kim bilmek istiyorum. Tüm yetkililerden şikayetçiyim. Kamu davasına katılmak istiyorum." dedi.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nin salonunda dün sabah başlayan ve bugün devam edilen duruşmaya, sanıklar TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.

Bu sırada olayın sıcaklığını yaşadığını vurgulayan Köse, şu ifadeleri kullandı:

"Yol bekçileri işten çıkarıldığı için kazanın meydana geldiğini düşünüyordum. Yetkililer bana, yol bekçilerinin işlerinin artık sinyalizasyon sistemiyle yapıldığını, artık bekçilere gerek olmadığını söylediler. Ben daha sonra Ulaştırma Bakanlığının internet sitesine baktım, burada kazanın yaşandığı bölgede sinyalizasyon sisteminin tamamen yapılmadığını öğrendim."

Köse, kazanın ardından olay yerinde yanlış yönlendirildiğini, çocuğunu aramak için hastana hastane gezdiğini dile getirdi.

Kendisinin de olayın sıcaklığıyla o gece kaza geçirebileceğini çünkü araçla çok hızlı hareket ettiklerini ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"Sabaha kadar evladıma ulaşamamıştım. Benim başka evladım yok. Bu kaza, en başta teknik olarak bu işi yapamayanların sorumluluğudur. Şikayetçiyim sonuna kadar, hepsinin cezalandırılmasını istiyorum. Alt kademeden en üst kademeye kadar, imza yetkisi olan herkes hakkında gereğinin yapılmasını istiyorum."