HABER

Çorlu'daki tren kazası davası 600 kişilik salonda yeniden başladı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 21:04 | Son Güncelleme

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ Çorlu'daki tren kazası davasının bugünkü son bölümünde mağdur ve sanık avukatları taleplerini dile getirdi.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ
Çorlu'daki tren kazası davasının bugünkü son bölümünde mağdur ve sanık avukatları taleplerini dile getirdi. Mağdur avukatları, tutuksuz yargılanan 4 sanığın, halen TCDD'de görevleri başında olduğunu, delil karartma durumlarının bulunduğu ve ast üst ilişkisinin sürdüğünü belirterek, tutuklanmalarını talep etti. Sanık avukatları ile mahkeme savcısı da tutuklanma taleplerinin reddedilmesini yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti oy birliğiyle sanıkların tutuklanma taleplerini reddedip, duruşmayı yarına erteledi.

PARTNERDev timsahı dakikalar içinde öldürdü!Dev timsahı dakikalar içinde öldürdü!
Kanala düşen otomobildeki aile, kazayı yara almadan atlattıKanala düşen otomobildeki aile, kazayı yara almadan atlattı
Ayrıldığı eşini pompalı tüfekle öldürdüAyrıldığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

Arka Sokaklar'ın güzeli yakışıklı oyuncuyla el ele

Arka Sokaklar'ın güzeli yakışıklı oyuncuyla el ele

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Barselona'da Türkiye'yi temsil eden Hamza boğuldu

Barselona'da Türkiye'yi temsil eden Hamza boğuldu

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Elektrik akımına kapılan genç öldü

Elektrik akımına kapılan genç öldü

Eskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Eskişehir'de, elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.