Çorlu'daki tren kazası mağdurları: Tüm sorumlular bulunup, yargılansın (2)

CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK: CİDDİ BİR İHMALİN OLDUĞU GÖRÜLÜYOR

Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygun ile birlikte takip etti. Duruşmaya verilen arada gazetecilere açıklamada bulunan Öztrak, kazanın meydana geldiği ilk günden bu güne kadar takip ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Son derece üzücü bir olay. Başından beri takip ediyoruz. Bu olayın sorumlularının bir an önce ortaya çıkarılmasının, bu olayın mağdurlarının da devlet tarafından mağduriyetlerine sahip çıkılmasını istiyoruz. Bugün de geldik, dinledik. Arkadaşlarım bana ilk baştan aktarıyorlardı ifadeleri. Ortada ciddi bir ihmalin olduğu görülüyor. Ama burada ifade veren sanık sıfatıyla oturan 4 kişi. bu ihmallerin kendileri tarafından yapılmadığını söylüyor. Peki bu ihmal kimin tarafından yapıldığı dendiğinde susup kalıyorlar. Mağdurların ifadelerin de şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Hem kaza öncesinde hem de kaza sonrasında ciddi eksiklikler var. Bütün bunların hesabının sorulması lazım. Gerçek yetkililerden sorulması lazım. Bu ülke yetkililerin sorumluluklarını bildiği ülke olmalıdır. Bir an önce bu davanın sonuçlanması ve mağdurlara hakların verilmesi lazım. Gerçek suçluların dava sonucunda ortaya çıkması lazım. Bunu bekliyoruz. Bunu Meclis'te de zorladık. Hemen kaza sonrası yazdığımız raporda da zorladık.O raporda bir tespitimiz vardı. Bunun sorumlusu ne yağmurdur, ne de tabi olaylardır. Aslında olağanüstü nitelikli olmayan meteoroloji raporlarına göre bu yağışlar nedeniyle ortaya çıkan kazanın ortaya çıkmaması için gerekli önlemleri almayan yönetimdir."